В Перми по ночам будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Ленина и Компроса
Пермский край: новости дня
Ограничения связаны с выполнением работ по фрезерованию, укладке нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках проводимой реконструкции.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 00:00 до 06:00 22, 23, 24 сентября планируется ограничить движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Ленина на пересечении с Комсомольским проспектом.
Ограничения связаны с выполнением работ по фрезерованию, укладке нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках проводимой реконструкции Комсомольского проспекта.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 00:00 до 06:00 22, 23, 24 сентября планируется ограничить движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Ленина на пересечении с Комсомольским проспектом.
Ограничения связаны с выполнением работ по фрезерованию, укладке нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках проводимой реконструкции Комсомольского проспекта.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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