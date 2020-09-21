COVID-19 выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 70 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (47). В Березниках обнаружено 6 заболевших. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Бардымском районе, Кунгуре и Осе, еще по два - в Пермском районе и Краснокамске. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в четырех территориях края: Верещагино, Карагайском округе, Уинском и Чернушке.
Всего в Пермском крае выявлено 9153 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (47). В Березниках обнаружено 6 заболевших. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Бардымском районе, Кунгуре и Осе, еще по два - в Пермском районе и Краснокамске. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в четырех территориях края: Верещагино, Карагайском округе, Уинском и Чернушке.
Всего в Пермском крае выявлено 9153 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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