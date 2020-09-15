В Перми прошли соревнования по гребле на лодках класса «Дракон»

16.39 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Чемпионаты по гребле на лодках класса «Дракон» состоялись в Дзержинском и Мотовилихинском районах.

В акватории реки Мулянки был проведен чемпионат Дзержинского района по гребле на лодках класса «Дракон». Соревнования прошли в шестой раз подряд.

В состязаниях приняли участие команды предприятий и общественных организаций района. На торжественном открытии участников соревнований приветствовал глава администрации Дзержинского района Перми Александр Стяжкин. Спортивный дух соревнующихся поддержали спортсмены с показательным выступлением: команда спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай», юниорский состав команды «Дейзи» федерации чирлидинга Пермского края и музыкант с виртуозным выступлением на барабанах.

Судили соревнования опытные судьи спортивной школы олимпийского резерва по гребным видам спорта города Перми. Возглавлял судейскую бригаду Михаил Большаков – действующий спортсмен, победитель чемпионатов России, двукратный чемпион Европы по гребле на лодках класса «Дракон».

Соревнования состояли из трех отборочных этапов, в каждом участвовало по 2 команды. Экипажи, показавшие лучшие результаты, боролись за призовые места в финальной гонке. Звание сильнейшей команды Дзержинского района в упорной борьбе заслужила команда «Бирубир» ООО «Амикон». Второе место завоевала сборная команда ООО «Кама Технологии», третье место досталось сборной команде АО «ПЗСП». Завершились соревнования награждением победителей, которым были вручены кубки, медали, дипломы и сладкие подарки.

В выходные на Мотовилихинском пруду также прошел открытый кубок Мотовилихинского района по гребле на лодках класса «Дракон». Соревнования по гребле ежегодно проводятся администрацией Мотовилихинского района совместно с ДЮСШОР по гребным видам спорта города Перми. С 2018 года соревнования посвящены памяти Сергея Дмитриевича Болотова – человека, который помог создать любительские объединения и команды, дал старт и положил начало любительским соревнованиям по гребле на лодках класса «Дракон» в Перми.

Команды соревновались в группе «Любители» на дистанцию 200 м, в группе «Профи» – на дистанцию 2000 м. В 2020 году в кубке по гребле приняли участие 11 команд, общей численностью более 120 человек.

В итоге победителями на дистанции 200 м стали команды «Энергозащита», «Звезда», «ПЦБК». На дистанции 2000 м лучшие результаты показали команды «Огнеборцы», «Мотовилихинский пруд» и «Звезда».

Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами и медалями, победители – кубком. Все участники соревнований получили памятные сувениры – карманные календари с изображением Сергея Дмитриевича Болотова.
© Вечерние ведомости
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