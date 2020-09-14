В Пермском крае подтверждено 70 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 21 сентября в регионе, по официальным данным, выявлено 70 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 9153.
Выписаны 40 человек, всего выздоровели 6326 прикамцев. Семь человек умерли: трое от COVID-19, четверо от сопутствующих заболеваний.
В России зафиксировано 6196 случаев коронавируса, общее количество достигло 1 109 595.
Выписаны 40 человек, всего выздоровели 6326 прикамцев. Семь человек умерли: трое от COVID-19, четверо от сопутствующих заболеваний.
В России зафиксировано 6196 случаев коронавируса, общее количество достигло 1 109 595.
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