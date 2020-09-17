К концу недели в Перми потеплеет
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, пасмурно. Сегодня, 21 сентября, днем в Перми будет около 7°C.
Завтра будет дождь, воздух прогреется до 9°C. В среду, 23 сентября, осадки будут кратковременными, столбик термометра может подняться до 10°C. В четверг будет около 12°C. В пятницу может потеплеть до 16°C, будет ясно. Такая же температура, по предварительным прогнозам, сохранится в выходные.
Завтра будет дождь, воздух прогреется до 9°C. В среду, 23 сентября, осадки будут кратковременными, столбик термометра может подняться до 10°C. В четверг будет около 12°C. В пятницу может потеплеть до 16°C, будет ясно. Такая же температура, по предварительным прогнозам, сохранится в выходные.
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