Продолжается регистрация на конкурс «Молодежный резерв Прикамья-2020»

12.41 Пятница, 18 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья» позволяет выявлять перспективных молодых управленцев, помогает молодежи развиваться в направлениях, востребованных в Пермском крае. В этом году он проводится в третий раз.
Конкурс проходит в два этапа – очный и заочный. Условия участия - возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Прием заявок начался 5 сентября. На сегодняшний день подано уже более 400 заявок.
Положение о конкурсе доступно по ссылке https://www.permkrai.ru/governor/rezerv/, с актуальной информацией можно ознакомиться ВКонтакте - https://vk.com/mrp2018/. Регистрация участников – по ссылке https://резервприкамья.рф/. Пройти регистрацию можно до 25 сентября.
«Пермский край – это территория развития молодежи, - отмечает значимость молодежных инициатив глава Прикамья Дмитрий Махонин. – Это территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи».
Для талантливой молодежи конкурс – это способ раскрыть свой потенциал, получить уникальный опыт, который пригодится в любой сфере, считают участники. Победа в конкурсе и включение в молодежный резерв Прикамья предоставит им доступ к бесплатной годовой программе развития. За два прошедших года победителями стали более 170 человек, многие перешли на более высокие управленческие должности, трудоустроились в госучреждения, в том числе на руководящие позиции.
© Вечерние ведомости
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