В Березниках приставы арестовали за долги Audi и Mercedes-Benz

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Судебным приставам города Березники УФССП России по Пермскому краю, возбудившим исполнительное производство в отношении неплательщика, пришлось прибегнуть к мерам принудительного характера.С помощью регистрирующих органов сотрудники ФССП установили, что гражданин, задолжавший налогов на 3 млн рублей, является владельцем иномарки Audi A8, а также автомобиля премиального класса Mercedes-Benz. После описи и ареста четырехколесное имущество было передано на ответственное хранение.У должника есть 10 дней, чтобы выполнить свои обязательства. В ином случае оба авто будут оценены экспертами и будут реализованы в счет погашения долга.