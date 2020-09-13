Власти Прикамья планируют субсидировать авиарейс в Барселону

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Краевые власти обсудили перспективы развития субсидируемых воздушных перевозок из Перми на 2021 год. Часть из них предстоит сохранить, дополнив расписание пермского аэропорта новыми направлениями.В частности, в число субсидируемых из бюджета Пермского края может попасть рейс Пермь - Барселона. В качестве типа воздушного судна рассматривается Boing-737-800, стоимость билета может составить 13-16 тысяч рублей в одну сторону.«Я поручил минтрансу просчитать потенциальную загрузку данного направления. Также необходимо проработать вопрос субсидирования маршрута с потенциальными авиакомпаниями, чтобы определить размер поддержки из бюджета», – прокомментировал глава Прикамья Дмитрий Махонин.Также рассматривается возможность частичного сезонного субсидированиярейса Пермь -Волгоград. Предлагается поддержать бюджетным рублем и перелеты из Перми в Челябинск.В 2021 году запланировано сохранить действующие субсидируемые рейсы в Казань, Самару, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и другие города России. Продолжится и софинансирование международного рейса Пермь – Прага.