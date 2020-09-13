Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,07

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8877. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 16 сентября – 1,02).Из 67 новых инфицированных – 33 мужчины, 31 женщина, 3 детей (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 25 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.