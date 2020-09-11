В Прикамье зафиксировано 67 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 17 сентября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 67 случаев COVID-19, всего их стало 8877.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6155 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 5762 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 1 085 281.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6155 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 5762 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 1 085 281.
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