В Прикамье зафиксировано 67 случаев коронавируса

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На 17 сентября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 67 случаев COVID-19, всего их стало 8877.Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6155 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.В России за сутки подтверждено 5762 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 1 085 281.