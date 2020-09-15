Более 300 тысяч жителей Прикамья уже поставили прививку от гриппа

12.23 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
С начала прививочной кампании в Пермском крае прививку от гриппа поставили более 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи - дети, около 240 тысяч - взрослые.

Ранее прививку от гриппа поставил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.

Всего в этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут.

«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства поставить вакцину – можно не иметь при себе полис ОМС», – рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

Напомним, ранее в Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых, 349 тыс. доз уже распределены по медорганизациям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, на данный момент законтрактовано 1,35 млн доз вакцины.

В этом году в связи с распространением коронавируса в Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина вакцинация проходит не только в поликлиниках.

Медицинским учреждениям Прикамья удалось договориться об организации прививочных пунктов в 22 торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в 13 многофункциональных центрах, 6 из которых находятся в Перми. Прививочные бригады проводят вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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