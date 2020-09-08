В Перми открылась выставка «Молотов. На передовой культурного фронта»

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Выставка организована в рамках V Городского исторического форума и посвящена культурной жизни города Перми (Молотова) в годы Великой Отечественной войны и продолжает тему эвакуации, поднятую в 2019 году в рамках межрегионального проекта «Спасённое детство».В город Молотов были эвакуированы ленинградский театр им. Кирова, Русский музей, Третьяковская галерея, Библиотека им. Ленина, Хореографическое училище, здесь жили ленинградские и московские писатели, художники, композиторы.Основа выставки - документы, представляющие деятельность театров, клубов, библиотек, фотографии, запечатлевшие лица людей, которые продолжали свою непростую деятельность со сцены театра, из выставочных, читальных, лекционных залов. Представлены материалы Пермского краеведческого музея, а также материалы Пермского государственного архива социально-политической истории и госархива Пермского края, музея Пермского государственного академического театра оперы и балета, Пермского государственного хореографического училища, Пермской государственной краевой библиотеки им. Горького, музея Пермской краевой филармонии, архива Пермской государственной художественной галереи, газет «Звезда» и «Наш театр».Выставку можно посетить бесплатно по адресу Монастырская, 2, к.1.«Организаторами проделана колоссальная работа, собраны архивные материалы, которые рассказывают, как во время войны в нашем городе работали эвакуированные артисты и художники, писатели и композиторы. Мы в рамках городского исторического форума находим вот такие интересные факты и открываем новые страницы пермской истории!» - отметил председатель Пермской городской Думы и председатель оргкомитета исторического форума Юрий Уткин.Напомним, Городской исторический форум – традиционное масштабное научное и культурно-просветительское мероприятие. Это совместный проект Пермской городской Думы, вузов, архивов, музеев и библиотек. Он нацелен на обсуждение особенностей и тенденций развития Перми, места и роли нашего города в жизни России. V Городской исторический форум является победителем конкурса социально значимых проектов «Город – это мы!».