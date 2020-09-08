Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

17.55 Среда, 16 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов ответил на вопросы горожан.

Жительница Мотовилихинского района обратилась с просьбой помочь благоустроить придомовую территорию. Жильцы хотят организовать у дома цветник, но почва очень каменистая и вырастить на ней что-то практически невозможно. Кроме того, заявительница считает, что необходимо спилить несколько старых деревьев. Алексей Грибанов пояснил, что всё это можно осуществить в рамках депутатской программы, достаточно подать заявку на участие, однако решение о проведении работ должно быть принято на общедомовом собрании собственников. Будет организована дополнительная встреча.

Жильцы еще одного дома хотят установить во дворе детскую площадку. Алексей Грибанов поддержал это стремление и напомнил, что в прошлом году по депутатской программе в округе было установлено 8 детских площадок, но за дальнейшее содержание этой площадки, а именно ремонт и покраску, отвечают собственники многоквартирного дома.

Пенсионерка пожаловалась депутату на заниженные льготы на коммунальные платежи. Пожилая женщина рассказала, что льгота составляет фиксированную сумму, плату за услуги стали начислять как владельцу частного дома с печью, хотя она проживает в многоквартирном доме. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль и сообщил, что вопрос изучат специалисты ГКУ «Центра социальных выплат» и предоставят полную информацию о социальных выплатах. В случае необходимости — сделают перерасчёт.
© Вечерние ведомости
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