Качество асфальта в прикамских дворах будут проверять лаборатории

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16 сентября на заседании краевого правительства обсудили ход благоустройства общественных пространств. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в регионе будут реализованы беспрецедентные планы по благоустройству территорий.Как пояснил Дмитрий Махонин, улучшения коснутся около 340 объектов – это 234 дворовые территории и более 100 общественных; в проекте участвуют 44 муниципалитета Прикамья: «Общий объем финансирования на благоустройство составляет более 1,1 млрд руб. Особое внимание необходимо уделять качеству выполнения работ. Для этого поручаю привлекать лаборатории, которые проверяют качество отремонтированных дорог, к приемке общественных пространств и дворовых территорий». Такие обязательства необходимо возложить на подрядчика, чтобы он доказал качество проведенных работ, и прописать в контрактах по благоустройству на 2021 год.Также врио губернатора подчеркнул, что нужно развивать комплексный подход в благоустройстве. Так, еще на этапе проектирования необходимо предусматривать освещение подходных путей и объектов с круглосуточным доступом.И.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин рассказал об основных проблемах, возникающих в ходе реализации программы по благоустройству. Из запланированных к ремонту дворовых и общественных территорий не заключен контракт лишь по одной – это пешеходная зона в Октябрьском городском округе, по которой конкурсные процедуры объявлены уже в шестой раз. Результаты конкурса станут известны 16 сентября, подрядчик должен будет завершить все работы в 2020 году.Также в Прикамье активно ведется работа по контролю качества выполняемых работ. В ходе контрольных выездов специалисты министерства ЖКХ выявляют типовые нарушения. Так, подрядчики часто не укладывают основание под дорожное покрытие, из-за чего срок эксплуатации асфальта снижается в разы. Нередки и другие нарушения: в сметы и проекты подрядные организации не включают скрытые работы, в том числе по планировке, нарушаются технологии при производстве работ, также выявлены факты приемки муниципалитетами заведомо некачественных работ. Кроме того, отметил Артем Балахнин, в ряде случаев наблюдается отсутствие взаимодействия заказчика (муниципалитета) с подрядными организациями. Эти нарушения выявлены в Чернушке, в ЗАТО Звездный. Работы по ремонту дворов не приняты; подрядчики исправят недочеты: в Чернушке – до 25 сентября, в Звездном – до 20 сентября.При этом в регионе немало положительных примеров совместной работы территорий и подрядчиков. Так, высокое качество выполнения работ отмечают жители Лысьвы, Нытвы, Чайковского и Краснокамска. В Лысьве по нацпроекту обустроена парковка, тротуары. В рамках проекта «Муравей» в Нытве на месте пустыря возник сквер с детскими и спортивными площадками.О контроле работ по благоустройству доложил председатель общественного совета при минЖКХ Прикамья Михаил Борисов. С 2017 года общественники проверили более тысячи объектов и выявили около пятисот замечаний разного характера. С целью повышения качества работ Михаил Борисов предложил учесть эти моменты в качестве обязательных требований при заключении контрактов и контролировать их исполнение. Например, необходимо шире информировать жителей о запланированных работах, для чего у каждого объекта устанавливать паспорт проекта (это федеральное требование – прим. ред.). Также нужно усилить контроль доступности площадок для маломобильных групп граждан и продлить гарантийный срок на выполненное асфальтирование. Увеличение гарантийного срока, по словам Михаила Борисова, возможно в связи с низкой интенсивностью движения транспорта во дворах.По итогам обсуждения врио губернатора Дмитрий Махонин поручил проработать инициативы, о которых шла речь, и учесть их при заключении контрактов на следующий строительный сезон.Напомним, помимо реализации национального проекта по благоустройству, в регионе дан старт крупным общественным проектам – победителям федеральных конкурсов. Таких в Прикамье четыре: «Чусовские атланты» и «Соляная верста» в Соликамске и «Солнечная мечта» и «О, берег!» в Чайковском. По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, в Чусовом работы уже ведутся, в Соликамске и Губахе разрабатываются проекты, а старт проекта в Чайковском запланирован на 2021 год.