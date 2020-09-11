Пермскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
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Врач-эндоскопист из Перми Виктор Бражкин удостоился почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Заместитель министра здравоохранения Пермского края Денис Михайленко поздравил коллегу с присвоением почетного звания и вручил нагрудный знак.
Общий врачебный стаж Виктора Афанасьевича составляет 32 года. В коллективе и среди пациентов врач пользуется заслуженным авторитетом. Он постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство и практическую деятельность успешно совмещает с научной работой. Является членом Российского научного общества «Эндоскопическая хирургия», Российского общества хирургов, Российской Ассоциации гинекологов - эндоскопистов, Российского эндоскопического общества и Пермского отделения Всероссийской ассоциации хирургов.
«Очень приятно получить такую награду, моя работа очень интересная. Стараюсь не упустить деталей, вовремя выявить заболевание на самых ранних стадиях и помочь пациенту. Искренне радуюсь, когда удается преодолеть заболевание», - поделился впечатлениями Виктор Бражкин.
Общий врачебный стаж Виктора Афанасьевича составляет 32 года. В коллективе и среди пациентов врач пользуется заслуженным авторитетом. Он постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство и практическую деятельность успешно совмещает с научной работой. Является членом Российского научного общества «Эндоскопическая хирургия», Российского общества хирургов, Российской Ассоциации гинекологов - эндоскопистов, Российского эндоскопического общества и Пермского отделения Всероссийской ассоциации хирургов.
«Очень приятно получить такую награду, моя работа очень интересная. Стараюсь не упустить деталей, вовремя выявить заболевание на самых ранних стадиях и помочь пациенту. Искренне радуюсь, когда удается преодолеть заболевание», - поделился впечатлениями Виктор Бражкин.
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