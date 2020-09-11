На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея

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В преддверии решающих игр соревнований прошел утешительный турнир, в котором приняли участие команды, не попавшие в Суперфинал.Вчера, 15 сентября, накануне решающей серии игр всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2009-2010 г. р. состоялся утешительный турнир. В нем приняли участие 6 команд, не попавшие в Суперфинал. Соревнования проходили в ДС «Ледовый». Это был первый трофей, разыгранный в новом сезоне.Ранее, на открытии турнира «Золотая шайба» в Перми, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность участия юных спортсменов в таких соревнованиях. «За почти 60 лет турнир стал настоящей путевкой в жизнь для юных хоккеистов. Многие известные спортсмены, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка мира в свое время становились его победителями. Спасибо Федерации хоккея России за то, что доверили Пермскому краю принимать турнир. Уверен, в ближайшие 3-4 года в Прикамье нас ждет прорыв в хоккее», - подчеркивал Дмитрий Махонин.По данным министерства спорта Пермского края, победителем утешительного турнира стали юные хоккеисты «Олимпа» из Обнинска. В решающем матче ребята из Калужской области обыграли сверстников из ноябрьского «Авангарда» со счетом 2:1. Соревнования были организованы при участии благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.Сегодня, 16 сентября, в СК им. Сухарева состоятся решающие матчи «Золотой шайбы». В борьбу за бронзовую медаль вступит пермская команда «Легенда». Соперником прикамских хоккеистов станет команда «Юность», представляющая Краснодарский край. Игра начнется в 14.00.Главный матч соревнований – финал турнира «Золотая шайба» состоится в 16.30. На ледовой арене сразятся сборная Хабаровского края «Трансбункер» и команда «Снежные барсы» (г. Москва).Поддержать финалистов «Золотой шайбы» приедет известный российский актер Денис Никифоров, сыгравший главные роли в телесериале «Молодежка», а также в картинах «Бой с тенью».