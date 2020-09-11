На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея

13.53 Среда, 16 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В преддверии решающих игр соревнований прошел утешительный турнир, в котором приняли участие команды, не попавшие в Суперфинал.

Вчера, 15 сентября, накануне решающей серии игр всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2009-2010 г. р. состоялся утешительный турнир. В нем приняли участие 6 команд, не попавшие в Суперфинал. Соревнования проходили в ДС «Ледовый». Это был первый трофей, разыгранный в новом сезоне.

Ранее, на открытии турнира «Золотая шайба» в Перми, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность участия юных спортсменов в таких соревнованиях. «За почти 60 лет турнир стал настоящей путевкой в жизнь для юных хоккеистов. Многие известные спортсмены, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка мира в свое время становились его победителями. Спасибо Федерации хоккея России за то, что доверили Пермскому краю принимать турнир. Уверен, в ближайшие 3-4 года в Прикамье нас ждет прорыв в хоккее», - подчеркивал Дмитрий Махонин.

По данным министерства спорта Пермского края, победителем утешительного турнира стали юные хоккеисты «Олимпа» из Обнинска. В решающем матче ребята из Калужской области обыграли сверстников из ноябрьского «Авангарда» со счетом 2:1. Соревнования были организованы при участии благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Сегодня, 16 сентября, в СК им. Сухарева состоятся решающие матчи «Золотой шайбы». В борьбу за бронзовую медаль вступит пермская команда «Легенда». Соперником прикамских хоккеистов станет команда «Юность», представляющая Краснодарский край. Игра начнется в 14.00.

Главный матч соревнований – финал турнира «Золотая шайба» состоится в 16.30. На ледовой арене сразятся сборная Хабаровского края «Трансбункер» и команда «Снежные барсы» (г. Москва).

Поддержать финалистов «Золотой шайбы» приедет известный российский актер Денис Никифоров, сыгравший главные роли в телесериале «Молодежка», а также в картинах «Бой с тенью».
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пройдет «Бочче-марафон»
11 сентября 2020
В Екатеринбурге стартовала Неделя семьи
08 сентября 2020
ФК «Урал» сыграет с «Волгой»
14 сентября 2020
На улицы Екатеринбурга выйдет изумрудно-золотой трамвай
15 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дмитрий Махонин избран губернатором Пермского края

В Пермском крае завершился подсчет голосов избирателей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:21 Качество асфальта в прикамских дворах будут проверять лаборатории
13:56 Пермскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
13:53 На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея
13:46 «Горьковка» проведет онлайн-конференцию «Человек и война»
13:35 В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов
12:52 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье четверо детей
12:47 Пермским школьникам расскажут об искусственном интеллекте в рамках «Урока цифры»
12:41 В Пермском крае подтверждено 64 случая COVID-19
17:52 16 сентября в Мотовилихинском районе Перми откроются городские ярмарки
17:46 За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 13 территорий Прикамья
17:36 Инаугурация губернатора Пермского края состоится 21 сентября
17:33 Возможность пользоваться газом получили 500 жителей Чернушки
17:30 Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края запустила свою страницу в Одноклассниках
15:13 В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек
15:08 Энергетики «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили надежность работы оборудования одного из ключевых энергообъектов Коми-Пермяцкого округа
15:01 На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
14:48 В Перми коммерческая недвижимость должника за тепло выставлена на торги
14:01 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут открыть свой бизнес
13:04 65% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 55 лет
13:00 В Перми временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии
12:48 В Прикамье выявлен 61 случай коронавируса
Все новости
12:42 В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
11:48 Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Хранителей» лучшим сериалом года
11:42 Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на Емельяна Гебрева
11:33 Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра Ёсихидэ Сугу
11:20 Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт
11:13 Новый адвокат Михаила Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
10:59 Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных сферах
10:50 Компания Apple представила новые смарт-часы и iPad
10:45 В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером
10:39 Названы ограничения для участников испытания российской вакцины «Спутник V»
10:34 Власти РФ собираются в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%
16:56 Власти Евросоюза отказали Лукашенко в признании легитимности
16:43 Песков прокомментировал планы Навального вернуться в Россию
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
13:25 Глава Минздрава рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев
12:52 В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса
12:44 Некоторые депутаты Госдумы испытают на себе российскую вакцину от коронавируса
12:39 В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе высокого давления
12:15 Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях
12:06 Трамп пообещал ответить на возможную атаку Ирана в тысячу раз масштабнее
11:52 Данилу Козловского назвали главным российским актером последнего десятилетия
Новости России и мира
14:46
16/09
 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
13:40
16/09
 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:07
16/09
 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:36
16/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
00:58
16/09
 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26
16/09
 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43
15/09
 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
17:34
15/09
 В УМВД по Екатеринбургу состоялись очередные назначения
17:11
15/09
 Бомж с ножом напал на школьников в Екатеринбурге
16:59
15/09
 На здание свердловского правительства покусились хулиганы с фейерверком
16:30
15/09
 У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы
13:57
15/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Задержать преступника удалось по горячим следам
13:43
15/09
 Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
12:45
15/09
 Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
11:04
15/09
 Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал потерпевшим по делу о вымогательстве
17:29
14/09
 В отношении свердловского застройщика возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве
16:29
14/09
 В Екатеринбурге нашли труп мужчины со странной татуировкой
13:45
14/09
 На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
19:37
13/09
 На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
14:08
12/09
 Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
17:38
11/09
 В Нижнем Тагиле суд вынес приговор стоматологу с фальшивым дипломом
Все новости