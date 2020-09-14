«Горьковка» проведет онлайн-конференцию «Человек и война»
Пермский край: новости дня
Научно-практическая конференция состоится 18 сентября с 12:00 до 17:00 на сайте краевой библиотеки им. А. М. Горького в рамках II Пермских Астафьевских чтений.
II Пермские Астафьевские чтения, посвященные жизни и творчеству нашего земляка писателя Виктора Петровича Астафьева, пройдут 18 и 19 сентября при поддержке министерства культуры Пермского края.
Заместитель директора библиотеки им. А. М. Горького Марина Хабирова рассказала: «Пермскому литературному сообществу и библиотеке Горького хорошо знакомо творчество Виктора Петровича, изучением и продвижением его литературного наследия мы занимаемся на протяжении многих лет. В Пермском крае ежегодно проводится немало мероприятий, направленных на популяризацию его творчества. Это особенно актуально в год юбилея Победы, поскольку главные темы произведений Виктора Петровича – это война и человек на войне. Приглашаем всех присоединиться к Астафьевским чтениям и открыть для себя что-то новое».
В научно-практической онлайн-конференции «Человек и война» примут участие ученые, преподаватели, писатели, сотрудники библиотек, учителя и школьники не только Пермского края, но из многих городов России. Они подготовили более 40 видеодокладов по четырем секциям: литературоведческая, историко-краеведческая, библиотечно-школьная, детско-юношеская.
Например, доктор филологических наук, профессор Мичуринского аграрного университета Петр Гончаров выступит с докладом «Апокалиптические мотивы в романе Астафьева «Прокляты и убиты». Дочь Виктора Астафьева, член Союза Российских писателей Анастасия Астафьева подготовила выступление на тему «Человек и война». Доклад доцента Пермского института культуры Кристины Загородневой называется «На подходе к осмыслению творческого наследия В. П. Астафьева: война и Пермский период».
Пермская государственная краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает присоединиться к видеоконференции в рамках Пермских Астафьевских чтений по ссылке. Там опубликована полная программа выступлений, а 18 сентября появятся активные ссылки на доклады. После завершения конференции все материалы видеовыступлений и пленарного заседания будут сохранены в открытом доступе на сайте «Горьковки».
II Пермские Астафьевские чтения, посвященные жизни и творчеству нашего земляка писателя Виктора Петровича Астафьева, пройдут 18 и 19 сентября при поддержке министерства культуры Пермского края.
Заместитель директора библиотеки им. А. М. Горького Марина Хабирова рассказала: «Пермскому литературному сообществу и библиотеке Горького хорошо знакомо творчество Виктора Петровича, изучением и продвижением его литературного наследия мы занимаемся на протяжении многих лет. В Пермском крае ежегодно проводится немало мероприятий, направленных на популяризацию его творчества. Это особенно актуально в год юбилея Победы, поскольку главные темы произведений Виктора Петровича – это война и человек на войне. Приглашаем всех присоединиться к Астафьевским чтениям и открыть для себя что-то новое».
В научно-практической онлайн-конференции «Человек и война» примут участие ученые, преподаватели, писатели, сотрудники библиотек, учителя и школьники не только Пермского края, но из многих городов России. Они подготовили более 40 видеодокладов по четырем секциям: литературоведческая, историко-краеведческая, библиотечно-школьная, детско-юношеская.
Например, доктор филологических наук, профессор Мичуринского аграрного университета Петр Гончаров выступит с докладом «Апокалиптические мотивы в романе Астафьева «Прокляты и убиты». Дочь Виктора Астафьева, член Союза Российских писателей Анастасия Астафьева подготовила выступление на тему «Человек и война». Доклад доцента Пермского института культуры Кристины Загородневой называется «На подходе к осмыслению творческого наследия В. П. Астафьева: война и Пермский период».
Пермская государственная краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает присоединиться к видеоконференции в рамках Пермских Астафьевских чтений по ссылке. Там опубликована полная программа выступлений, а 18 сентября появятся активные ссылки на доклады. После завершения конференции все материалы видеовыступлений и пленарного заседания будут сохранены в открытом доступе на сайте «Горьковки».
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