В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов

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16 сентября на заседании правительства Пермского края обсудили ход строительства объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу, а также строительство детских садов и школ.«В Пермском крае в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», а также Адресной инвестиционной программы будут построены 134 объекта до конца 2024 года. В первую очередь, это медицинские учреждения, школы и детские сады, объекты культуры и спорта. Объем финансирования в этом году – более 9 млрд руб. По итогам прошлого года Адресная инвестпрограмма была исполнена на 27%. В этом году планируем выйти на 60%. Задача на следующий год – выполнить программу не менее чем на 90%. Все эти объекты помогут улучшить условия проживания жителей Прикамья, поэтому нужно наращивать темпы», – обозначил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.Как рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, из 134 строительных проектов 79 включены в Адресную инвестиционную программу, еще 55 объектов – это школы и детские сады, строящиеся в рамках нацпроектов и региональной госпрограммы «Образование и молодежная политика». В настоящее время на стадии проектирования – 30 объектов, на стадии строительства – 52 объекта, 44 – на стадии подготовки конкурсной документации.Дмитрий Махонин обозначил, что специалистам краевого минстроя необходимо усилить работу с подрядчиками, которые выполняют проектно-изыскательские работы. В частности, повысить контроль и требования при приемке проектов. Глава Прикамья подчеркнул, что вопрос строительства социальных объектов в крае будет держать на личном контроле.По итогам 2020 года в эксплуатацию планируется ввести 37 объектов: 5 школ, 17 детских садов и 15 объектов АИП. Восемь из них уже введены, это – детские сады в Кудымкаре, Краснокамске, Карьево и Лобаново, детская поликлиника в Индустриальном районе Перми, жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орджоникидзевском районе, спортзал с холодным пристроем СДЮСШОР «Огонек», сельская врачебная амбулатория в Майкоре.Завершается строительство еще 11 объектов АИП, среди них две детские поликлиники в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, сельские врачебные амбулатории в Гамово и Савино, учебно-производственные мастерские Пермского строительного колледжа, оснащение музея «Хохловка» оборудованием для доступа к высокоскоростному интернету с Wi-Fi и др.Кроме того, на завершающем этапе строительство 12 детских садов и 5 школ. Одна из школ, расположенная в Березниках, строится по нацпроекту «Образование», 10 детских садов – по нацпроекту «Демография».Одно из приоритетных направлений строительства – объекты здравоохранения. В крае строится 10 поликлиник, СВА, больничных корпусов, кроме того, проектируется еще 7 объектов. География их расположения широкая: Чердынь, Юрла, Кудымкар, Ныроб, Чайковский, Чусовой и другие территории. Запущена процедура проектирования и строительства детского реабилитационного центра в Камской долине Перми. Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств.Кроме того, ведется реализация и других социально значимых проектов, в том числе включенных в перечень приоритетных при подготовке к 300-летию Перми. Например, в ближайшее время начнется проектирование краевой музыкальной школы, сейчас готовится документация для подписания контракта с подрядчиком; проектируются новая сцена оперного театра, региональный центр фигурного катания, спортивный стадион «Энергия», центр выявления и поддержки одаренных детей; ведется строительство современных учебно-производственных мастерских Пермского строительного колледжа и общежития для иногородних студентов.Некоторые значимые объекты планируется реализовать, используя механизм государственно-частного партнерства, к этим объектам относятся инфекционная больница, онкологический диспансер, хирургический корпус ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье».По итогам обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поручил министерству строительства Пермского края взять на контроль проведение закупок и поставку оборудования, не требующего монтажа, на объекты, которые планируется ввести в этом году. Это необходимо для обеспечения их своевременной передачи отраслевым заказчикам для проведения лицензирования.Кроме того, врио губернатора отметил необходимость завершения строительства проблемных социально значимых объектов в Прикамье. Краевому минстрою поручено составить план мероприятий по достройке таких объектов, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов.