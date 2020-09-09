В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов

13.35 Среда, 16 сентября 2020
Пермский край: новости дня
16 сентября на заседании правительства Пермского края обсудили ход строительства объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу, а также строительство детских садов и школ.

«В Пермском крае в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», а также Адресной инвестиционной программы будут построены 134 объекта до конца 2024 года. В первую очередь, это медицинские учреждения, школы и детские сады, объекты культуры и спорта. Объем финансирования в этом году – более 9 млрд руб. По итогам прошлого года Адресная инвестпрограмма была исполнена на 27%. В этом году планируем выйти на 60%. Задача на следующий год – выполнить программу не менее чем на 90%. Все эти объекты помогут улучшить условия проживания жителей Прикамья, поэтому нужно наращивать темпы», – обозначил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

Как рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, из 134 строительных проектов 79 включены в Адресную инвестиционную программу, еще 55 объектов – это школы и детские сады, строящиеся в рамках нацпроектов и региональной госпрограммы «Образование и молодежная политика». В настоящее время на стадии проектирования – 30 объектов, на стадии строительства – 52 объекта, 44 – на стадии подготовки конкурсной документации.

Дмитрий Махонин обозначил, что специалистам краевого минстроя необходимо усилить работу с подрядчиками, которые выполняют проектно-изыскательские работы. В частности, повысить контроль и требования при приемке проектов. Глава Прикамья подчеркнул, что вопрос строительства социальных объектов в крае будет держать на личном контроле.

По итогам 2020 года в эксплуатацию планируется ввести 37 объектов: 5 школ, 17 детских садов и 15 объектов АИП. Восемь из них уже введены, это – детские сады в Кудымкаре, Краснокамске, Карьево и Лобаново, детская поликлиника в Индустриальном районе Перми, жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орджоникидзевском районе, спортзал с холодным пристроем СДЮСШОР «Огонек», сельская врачебная амбулатория в Майкоре.

Завершается строительство еще 11 объектов АИП, среди них две детские поликлиники в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, сельские врачебные амбулатории в Гамово и Савино, учебно-производственные мастерские Пермского строительного колледжа, оснащение музея «Хохловка» оборудованием для доступа к высокоскоростному интернету с Wi-Fi и др.

Кроме того, на завершающем этапе строительство 12 детских садов и 5 школ. Одна из школ, расположенная в Березниках, строится по нацпроекту «Образование», 10 детских садов – по нацпроекту «Демография».

Одно из приоритетных направлений строительства – объекты здравоохранения. В крае строится 10 поликлиник, СВА, больничных корпусов, кроме того, проектируется еще 7 объектов. География их расположения широкая: Чердынь, Юрла, Кудымкар, Ныроб, Чайковский, Чусовой и другие территории. Запущена процедура проектирования и строительства детского реабилитационного центра в Камской долине Перми. Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств.

Кроме того, ведется реализация и других социально значимых проектов, в том числе включенных в перечень приоритетных при подготовке к 300-летию Перми. Например, в ближайшее время начнется проектирование краевой музыкальной школы, сейчас готовится документация для подписания контракта с подрядчиком; проектируются новая сцена оперного театра, региональный центр фигурного катания, спортивный стадион «Энергия», центр выявления и поддержки одаренных детей; ведется строительство современных учебно-производственных мастерских Пермского строительного колледжа и общежития для иногородних студентов.

Некоторые значимые объекты планируется реализовать, используя механизм государственно-частного партнерства, к этим объектам относятся инфекционная больница, онкологический диспансер, хирургический корпус ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье».

По итогам обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поручил министерству строительства Пермского края взять на контроль проведение закупок и поставку оборудования, не требующего монтажа, на объекты, которые планируется ввести в этом году. Это необходимо для обеспечения их своевременной передачи отраслевым заказчикам для проведения лицензирования.

Кроме того, врио губернатора отметил необходимость завершения строительства проблемных социально значимых объектов в Прикамье. Краевому минстрою поручено составить план мероприятий по достройке таких объектов, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов.
© Вечерние ведомости
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