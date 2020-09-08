Среди заболевших коронавирусом в Прикамье четверо детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 45 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8810. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 15 сентября – 0,99).Из 64 новых инфицированных – 25 мужчин, 35 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет – 18 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Как поясняют в Роспотребнадзоре, источник заболевания детей - дом, то есть сначала заболел кто-то из родных.