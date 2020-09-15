Пермским школьникам расскажут об искусственном интеллекте в рамках «Урока цифры»

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В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» Минкомсвязь РФ, Минпросвещения и организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России с 14 по 27 сентября проведут по всей России урок «Искусственный интеллект и машинное обучение». В Перми открытый «Урок цифры» с соблюдением всех мер предосторожности пройдет в конце недели в одной из пермских школ с участием врио губернатора Дмитрия Махонина, еще для 150 учебных заведений организуют прямую трансляцию мероприятия.Цель нового урока – рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й классы могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.Максут Шадаев, министр цифрового развития Российской Федерации: «Искусственный интеллект сегодня является одной из ключевых сквозных технологий. В скором будущем она освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу быть на порядок эффективней. Поэтому за программистов идет борьба между всеми лидерами экономики; их зарплаты растут ежегодно, ведь это самый востребованный кадровый ресурс. Такие проекты, как «Урок цифры», позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и помогают им сделать выбор в пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего».Ранее Дмитрий Махонин отмечал, что в Пермском крае создаются все условия, чтобы дети получали качественное современное образование в сфере информационных технологий. «Развитие IT-образования необходимо, чтобы обеспечить высокотехнологичными кадрами IT-индустрию и промышленные предприятия Прикамья, которые реализуют значимые для развития экономики региона инвестиционные проекты. Без качественного образования некому будет работать на наших высокотехнологичных предприятиях, лечить нас и наших близких, строить новые объекты», – отметил Дмитрий Махонин.Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере DataScienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.В 2019 году открытый «Урок цифры» прошел в Прикамье четыре раза. Всего уроки посетили 1820 учеников. Школьникам рассказывали об искусственном интеллекте, машинном обучении, безопасности в интернете и больших данных.«Урок цифры» – всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете. Урок проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (инициирован президентом РФ), регпроекта «Кадры для цифровой экономики».Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры – образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».