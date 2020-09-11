В Пермском крае подтверждено 64 случая COVID-19

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На 16 сентября за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлено 64 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 8810.Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6112 прикамцев. Четыре человека умерли: двое от COVID-19, двое по другим причинам.В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса, из них 750 – в Москве. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 1 079 519.