За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 13 территорий Прикамья
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлен 61 случай заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (31), еще 12 случаев зафиксировано в Березниках, 5 - в Соликамске. Еще три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском, два в Кунгурском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 8 территориях края: Чердыни, Суксуне, Красновишерске, Чайковском, Кунгуре, Березовском, Юсьвинском округах и Большесосновском районе.
При этом в Юсьвинском округе в последний раз заболевшие были выявлены месяц назад, а в Большесосновском районе – две недели назад.
Всего в Пермском крае выявлено 8746 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (31), еще 12 случаев зафиксировано в Березниках, 5 - в Соликамске. Еще три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском, два в Кунгурском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 8 территориях края: Чердыни, Суксуне, Красновишерске, Чайковском, Кунгуре, Березовском, Юсьвинском округах и Большесосновском районе.
При этом в Юсьвинском округе в последний раз заболевшие были выявлены месяц назад, а в Большесосновском районе – две недели назад.
Всего в Пермском крае выявлено 8746 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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