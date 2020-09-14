Инаугурация губернатора Пермского края состоится 21 сентября

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В понедельник, 21 сентября, в 9.30 состоится инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Трансляция мероприятия будет организована на сайте ГТРК «Пермь», а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.