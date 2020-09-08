В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

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Пермский край и Федеральный фонд защиты дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Таким образом, решение о достройке принято по пяти проблемным объектам Прикамья, квартиры в которых ожидают 637 человек.Региональный и Федеральный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир.Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн руб. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд руб. из федерального бюджета.Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн руб., по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн руб. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.В Пермском крае ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков. По поручению врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина утверждены региональные меры поддержки застройщиков проблемных домов, которые не являются банкротами. С помощью этих мер будет достроен ЖК «Пушкарский». Кроме того, Дмитрий Махонин поручил ПАИЖК приступить к проведению технического обследования проблемных объектов, которые целесообразно достроить. Эту процедуру по регламенту должен проводить Федеральный фонд после рассмотрения объекта на заседании Наблюдательного совета, но край помогает ускорить процесс работы и быстрее восстановить права дольщиков. Уже проведены торги на техобследования 5 объектов: ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Углеуральская, 23.Помимо этого, благодаря инициативе врио губернатора Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир по ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34.Отметим, что решения по этим объектам ожидались в октябре, но Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятие решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.