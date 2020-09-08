В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек
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Пермский край и Федеральный фонд защиты дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Таким образом, решение о достройке принято по пяти проблемным объектам Прикамья, квартиры в которых ожидают 637 человек.
Региональный и Федеральный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир.
Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн руб. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд руб. из федерального бюджета.
Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн руб., по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн руб. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.
В Пермском крае ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков. По поручению врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина утверждены региональные меры поддержки застройщиков проблемных домов, которые не являются банкротами. С помощью этих мер будет достроен ЖК «Пушкарский». Кроме того, Дмитрий Махонин поручил ПАИЖК приступить к проведению технического обследования проблемных объектов, которые целесообразно достроить. Эту процедуру по регламенту должен проводить Федеральный фонд после рассмотрения объекта на заседании Наблюдательного совета, но край помогает ускорить процесс работы и быстрее восстановить права дольщиков. Уже проведены торги на техобследования 5 объектов: ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Углеуральская, 23.
Помимо этого, благодаря инициативе врио губернатора Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир по ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34.Отметим, что решения по этим объектам ожидались в октябре, но Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятие решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.
Региональный и Федеральный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир.
Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн руб. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд руб. из федерального бюджета.
Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн руб., по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн руб. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.
В Пермском крае ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков. По поручению врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина утверждены региональные меры поддержки застройщиков проблемных домов, которые не являются банкротами. С помощью этих мер будет достроен ЖК «Пушкарский». Кроме того, Дмитрий Махонин поручил ПАИЖК приступить к проведению технического обследования проблемных объектов, которые целесообразно достроить. Эту процедуру по регламенту должен проводить Федеральный фонд после рассмотрения объекта на заседании Наблюдательного совета, но край помогает ускорить процесс работы и быстрее восстановить права дольщиков. Уже проведены торги на техобследования 5 объектов: ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Углеуральская, 23.
Помимо этого, благодаря инициативе врио губернатора Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир по ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34.Отметим, что решения по этим объектам ожидались в октябре, но Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятие решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.
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