В Перми коммерческая недвижимость должника за тепло выставлена на торги

14.48 Вторник, 15 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с конкурсным управляющим добился в Арбитражном суде Пермского края взыскания долга за тепловую энергию с жителя Перми Георгия Москотина в рамках субсидиарной ответственности. Находящаяся под его контролем управляющая компания «Пермская модель комфорта» была доведена до банкротства, при этом общая задолженность этой УК перед теплоэнергетиками превысила 175 млн руб.

Суд установил согласованность действий Георгия Москотина и руководства ООО «УК «Пермская модель комфорта» на совершение сделки в ущерб интересам УК и ее кредиторов. В частности, в результате череды мнимых сделок Георгий Москотин стал собственником единственного принадлежащего УК «Пермская модель комфорта» актива – нежилого помещения, сдав эти помещения ей же в аренду. Выяснилось, что все участники этой сделки, включая УК «Пермская модель комфорта», входили в ООО «Центр эффективного управления», подконтрольного Александру Морозову, находящемуся в федеральном розыске по уголовным делам о выводе средств управляющих компаний в Пермском крае.

В 2019 году в отношении Георгия Москотина было возбуждено дело о банкротстве. В рамках процедуры банкротства ведется реализация имущества, принадлежащего Москотину. На торги выставлены объекты коммерческой недвижимости: нежилые помещения в центральной части г. Перми общей площадью более 1000 кв. м и земельный участок в районе аэропорта «Большое Савино». На аукцион по приобретению имущества банкрота можно заявиться, перейдя по ссылке.
© Вечерние ведомости
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