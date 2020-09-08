65% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 55 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8746. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 14 сентября – 0,98).Из 61 нового инфицированного – 27 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.