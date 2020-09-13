В Прикамье выявлен 61 случай коронавируса

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На 15 сентября за сутки, по официальным данным, в регионе подтвержден 61 случай COVID-19, всего их стало 8746.Выписаны из больниц 132 человека, всего выздоровели 6069 прикамцев. Четыре человека умерли – двое от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.В России за сутки зафиксировано 5529 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 073 849.