В Прикамье выявлен 61 случай коронавируса
Пермский край: новости дня
На 15 сентября за сутки, по официальным данным, в регионе подтвержден 61 случай COVID-19, всего их стало 8746.
Выписаны из больниц 132 человека, всего выздоровели 6069 прикамцев. Четыре человека умерли – двое от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 5529 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 073 849.
Выписаны из больниц 132 человека, всего выздоровели 6069 прикамцев. Четыре человека умерли – двое от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 5529 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 073 849.
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