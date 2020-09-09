«Уралкалий» выступил генеральным партнером научно-практической конференции «Инженерная и рудная геофизика 2020»

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14 сентября в Перми при поддержке «Уралкалия» открылась научно-практическая конференция «Инженерная и рудная геофизика 2020». Мероприятие организовано Европейской ассоциацией геоучёных и инженеров (EAGE), объединяющей более 26 000 специалистов в 100 странах мира.В рамках конференции, которая продлится до 18 сентября, будет организована тематическая выставка, а также состоится научный семинар «Инженерная и рудная геология 2020».В консультативный комитет конференции вошли директор по недропользованию «Уралкалия» Эдуард Смирнов и главный геолог компании Сергей Глебов. Ведущие геофизики «Уралкалия» выступили в качестве соавторов научных докладов.В работе конференции принимают участие научные сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, Горного института Уральского отделения Российской академии наук, Санкт-Петербургского Горного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, представители крупных российских горнодобывающих предприятий.В рамках конференции планируется обсудить применение современных геофизических методов для безопасного и эффективного освоения природных ресурсов в сложных геологических условиях. Будут представлены доклады по комплексному геолого-физическому мониторингу, геофизическим исследованиям в скважинах, наземной и шахтной сейсморазведке, а также другим актуальным отраслевым темам.Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:- «Уралкалий» активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими организациями, внедряя и применяя в ходе освоения уникального Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей новейшие разработки российских и зарубежных ученых. Уверен, что именно научно-техническое сотрудничество является необходимым условием для более безопасного и эффективного ведения горных работ.