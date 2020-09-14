В Прикамье после модернизации открылись сразу три модельные библиотеки

17.16 Понедельник, 14 сентября 2020
Пермский край: новости дня
После модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в Пермском крае открылись сразу три модельные библиотеки. Новые возможности для образования и интеллектуального досуга получили читатели в Перми, Лысьве и Красновишерске. Как отметил в своем приветственном обращении врио губернатора региона Дмитрий Махонин, регион по праву считается одним из лидеров библиотечного направления нацпроекта: до конца года в Прикамье планируется открытие еще шести модельных библиотек.

Одной из главных задач национального проекта «Культура» является развитие сети муниципальных библиотек, чтобы сделать литературу доступнее для каждого. Статистика показывает, что модернизация учреждений культуры позитивно отражается на количестве посетителей: так, в двух пермских модельных библиотеках, открытых в прошлом году, количество посещений увеличилось в несколько раз. Превращение библиотек в модельные подразумевает высокий уровень качества пространства и оказываемых услуг, но не предполагает превращения библиотек в типовые. Поэтому все обновленные библиотеки являются уникальными и обладают собственными «изюминками».

Так, среди открывающихся библиотек была Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Красновишерска. Это самая первая специализированная детская библиотека в Пермском крае, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Библиотека стала настоящим сюрпризом не только для детей и подростков, но и для их родителей, которые теперь могут быть уверенными, что их дети получают современные библиотечные услуги в комфортных условиях.

При разработке дизайна отошли от традиционного деления библиотеки на абонемент и читальный зал. Сейчас здесь организованы функциональные зоны и места для уединенного чтения, пространства для творчества и саморазвития. Новая мебель и новейшие компьютеры, высокоскоростной интернет и проекционное оборудование, а также более 2 тысяч новых книг – все это стало возможно благодаря субсидии нацпроекта.

В этом году Центральной библиотеке г. Лысьвы исполняется 85 лет. Подарком к юбилею стал ремонт по специально разработанному дизайн-проекту, закупка нового оборудования и пополнение книжных фондов (приобретено 3906 книг). Это одна из самых крупных муниципальных библиотек региона, и модернизировать такие большие площади на местном уровне было бы невозможно. Пространство библиотеки стало более открытым, появились тематические зоны, конференц-зал и новое пространство – краеведческий зал, который собрал редкие экземпляры краеведческой литературы и фотографий, музейных экспонатов и краеведческих изданий. Здесь же будут проходить камерные мероприятия.

Так же, как и во всех других модельных библиотеках, особое внимание было уделено созданию доступной среды: пандусы появились у входа и в вестибюле, были приобретены многофункциональное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья и индукционная система для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха.

Еще одна – уже третья – модельная библиотека появилась в Перми. Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова, расположенная в Кировском районе, пополнила свой книжный фонд на 3078 экземпляров. После модернизации здесь появилась большая детская зона, игровая зона для самых маленьких читателей, коворкинг-площадка для подростков и многое другое. Зоны проведения мероприятий оборудованы современным мультимедиа-оборудованием, для визуализации и доступа к мультимедиа-информации используется интерактивный стол, очки дополненной реальности. Каждая печатная книга оснащена радиометкой, информация о ней включена в единую информационную систему «Библиотек Перми». Многие услуги читатели могут получить в виртуальном режиме – узнать о наличии книги, заказать и продлить ее.

Библиотека подключена к высокоскоростному каналу доступа к сети Интернет, для пользователей предусмотрен доступ через Wi-Fi, что сделало возможным обеспечение доступа к национальным электронным ресурсам (Национальной электронной библиотеке НЭБ), полнотекстовым электронным базам данных – коллекциям журнальных статей, учебной литературы для школьников и студентов. Наконец, в результате модернизации библиотека полностью доступна для маломобильных групп населения.

Как рассказал на открытии министр культуры Вячеслав Торчинский, Пермский край активно продолжает модернизацию в рамках нацпроекта, в том числе, включаясь своей региональной составляющей. Так, до конца года в Прикамье появятся три библиотеки по итогам федерального конкурса (Кизеловская, Октябрьская и пермская библиотека № 25 им. М. А. Осоргина), и еще три - за счет регионального бюджета (в Березниках, Соликамске и Лысьве).

Таким образом, к концу 2020 года в Пермском крае появятся 11 модельных библиотек, оборудованных как современные культурные центры для образования и коммуникаций. Это позволяет говорить о том, что Пермский край – один из лидеров нацпроекта по направлению «Модельные библиотеки».
© Вечерние ведомости
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