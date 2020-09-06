В Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у троих детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 11 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 сентября – 0,99).Из 58 новых инфицированных – 26 мужчин, 29 женщин, 3 ребёнка (1 мальчик, 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 19 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.