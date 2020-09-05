В Пермском крае зафиксировано 58 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 14 сентября за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 58 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 8685.
Выписан из больниц 31 пациент. За минувшую неделю выписаны 272 человека, всего выздоровели 6027 прикамцев. Умерли три человека – двое от COVID-19, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 5509 случаев коронавируса, всего их стало 1 068 320.
Выписан из больниц 31 пациент. За минувшую неделю выписаны 272 человека, всего выздоровели 6027 прикамцев. Умерли три человека – двое от COVID-19, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 5509 случаев коронавируса, всего их стало 1 068 320.
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