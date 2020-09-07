В Перми продлен срок подачи документов на предоставление социальной выплаты

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У пермяков есть возможность подать документы до 1 ноября, то есть на 2 месяца дольше, чем было запланировано. Для этого по предварительной записи необходимо обратиться в единый центр по расселению граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: улица Екатерининская, 63.Расселение аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач городских властей. Значительный объем финансирования из федерального, регионального и городского бюджетов позволил за два года в 3,5 раза увеличить число людей, получивших новые квартиры.В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города. Реализация этих программ позволит расселить более 2,4 тысячи человек в этом году. На эти цели из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей.Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – возмещение за изымаемое жилое помещение (социальная выплата) и предоставление жилых помещений по договорам социального найма.Ранее на территории Перми был установлен срок приема документов на социальную выплату по аварийным многоквартирным домам, расселяемым в 2020 году, – до 1 сентября, но по решению краевых властей этот период продлен до 1 ноября.Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Приемные дни отдела содействия реализации программ: с понедельника по четверг без обеда с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, кабинет №15, телефон 207-50-19. Приемные дни отдела расселения жилищного фонда: вторник и четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кабинеты №6, №7, №12.Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 8 (909) 107-82-12.