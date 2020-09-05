В Пермском крае проведено свыше полумиллиона тестов на COVID-19
Пермский край: новости дня
По данным минздрава на 13 сентября, в Пермском крае проведено 502 тыс. исследований на коронавирус. Тестирование прошли почти 440 тыс. Из них более 198 тыс. – в медорганизациях, остальные – в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии человека.
За сутки в регионе проведено почти 5 тыс. тестов на COVID-19. Охват тестированием методом ПЦР составляет в последние 3 дня в среднем более 148 чел. в день на 100 тыс. населения. При норме 110 тестов, на 13 сентября проведено 150,5 теста на 100 тыс. человек.
Напомним, тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава Прикамья: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
За сутки в регионе проведено почти 5 тыс. тестов на COVID-19. Охват тестированием методом ПЦР составляет в последние 3 дня в среднем более 148 чел. в день на 100 тыс. населения. При норме 110 тестов, на 13 сентября проведено 150,5 теста на 100 тыс. человек.
Напомним, тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава Прикамья: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
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