Неделя в Перми будет холодной и дождливой
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 11 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 сентября, днем в Перми будет около 12°C, дождь.
Завтра ожидается около 10°C, небольшие осадки. Такая же температура будет в среду, 16 сентября. В четверг воздух может прогреться до 13°C. В пятницу, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.
Завтра ожидается около 10°C, небольшие осадки. Такая же температура будет в среду, 16 сентября. В четверг воздух может прогреться до 13°C. В пятницу, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.
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