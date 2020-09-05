В Пермском крае коронавирус диагностирован у жителей 14 территорий

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (26), еще 6 случаев зафиксировано в Пермском районе, по 4 - в Чайковском и Кудымкаре. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Краснокамске и Кунгурском районе. По два новых заболевших коронавирусом выявлено в 3 территориях края: Верещагино, Кишерти и Соликамске. Еще по одному случаю заражения обнаружено в Березниках, Красновишерске, Октябрьском, Очере и Суксуне.Всего в Пермском крае выявлено 8627 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.