В Прикамье подтверждено 57 случаев коронавируса

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На 13 сентября за сутки, по официальным данным, в регионе выявлено 57 случаев COVID-19, всего их стало 8627. Ежесуточный прирост – 0,7%, коэффициент распространения болезни – 0,99.Выписаны их больниц 12 человек, всего выздоровели 5996 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один по другим причинам.Из 57 новых инфицированных 25 лечатся в больницах, 32 – на дому. 57 человек – это 32 женщины, 23 мужчины, двое детей; младше 45 лет – 12 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.В России за сутки зафиксировано 5449 случаев COVID-19, из них 650 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 062 811 случаев.