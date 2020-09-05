Коронавирус диагностирован у жителей девяти территорий Прикамья
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 59 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 9 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (33), еще 6 случаев зафиксировано в Березниках, по 5 - в Октябрьском и Пермском районе. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Соликамске и Уинском округе, два – в Кунгуре. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в Добрянском и Чайковском округах.
Всего в Пермском крае выявлено 8570 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (33), еще 6 случаев зафиксировано в Березниках, по 5 - в Октябрьском и Пермском районе. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Соликамске и Уинском округе, два – в Кунгуре. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в Добрянском и Чайковском округах.
Всего в Пермском крае выявлено 8570 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
В России выявили 5 205 новых случаев коронавируса
05 сентября 2020
05 сентября 2020
В России еще 5 110 случаев Covid-19
04 сентября 2020
04 сентября 2020
Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
05 сентября 2020
05 сентября 2020
В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
11 сентября 2020
11 сентября 2020