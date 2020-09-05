Коронавирус диагностирован у жителей девяти территорий Прикамья

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 59 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 9 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (33), еще 6 случаев зафиксировано в Березниках, по 5 - в Октябрьском и Пермском районе. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Соликамске и Уинском округе, два – в Кунгуре. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в Добрянском и Чайковском округах.Всего в Пермском крае выявлено 8570 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.