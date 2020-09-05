За сутки коронавирус выявлен у жителей 14 территорий Прикамья

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (30), еще 5 случаев зафиксировано в Добрянке, по 4 - в Чайковском и Лысьве. По два случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Верещагино, Губахе, Гремячинске, Октябрьском, Куединском и Пермском районах.При этом в Гремячинске в последний раз заболевшие были выявлены почти две недели назад.Всего в Пермском крае выявлено 8454 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.