Дмитрий Махонин пообещал прикамцам прорыв в хоккее

18.06 Пятница, 11 сентября 2020
Пермский край: новости дня
10 сентября в УДС «Молот» прошло торжественное открытие суперфинала Всероссийского турнира на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 2009-2010 г.р. Прикамье второй раз подряд принимает легендарные соревнования. Впервые в рамках турнира в Перми состоялся матч легенд российского хоккея. Игру посетил врио губернатора Дмитрий Махонин.

В этом году финал турнира «Золотая шайба» проходит с приставкой «супер», отметил Дмитрий Махонин и выразил надежду, что именно в таком ключе пройдут все семь дней соревнований. За десятилетия турнир стал путевкой в жизнь для юных хоккеистов. Его победителями в свое время становились многие известные спортсмены, олимпийские чемпионы, обладатели кубка мира – в том числе и участники гала-матча. «Считаю, это очень правильно – открывать турнир такими товарищескими встречами, на которых кумиры ребят подают им пример, как достичь самых больших высот в спорте, если много работать и тренироваться, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Спасибо Федерации хоккея России за то, что вновь доверили Пермскому краю принимать турнир, а легендам хоккея – за то, что приехали в Пермь поддержать его юных участников».

Соперниками в гала-матче стали команды «Легенды России» и «Губерния» – сборная ветеранов Пермского края. Воспитанникам прикамского хоккея и экс-игрокам «Молота-Прикамье» противостояли 6 олимпийских чемпионов и 8 чемпионов мира.

Перед игрой известные хоккеисты встретились с участниками турнира «Золотая шайба». Ребята спрашивали о секретах успеха, о том, как спортсмены справляются с трудностями.

«Легенды России» встретились и с врио губернатора Прикамья. Дмитрий Махонин признался, что сам с удовольствием играет в хоккей, так что за ходом гала-матча будет наблюдать увлеченно. Игра понравилась и зрителям, и юным хоккеистам. В напряженной борьбе победу со счетом 8:10 одержали «Легенды России».

Капитан сборной Прикамья «Губерния» – президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов остался доволен результатом товарищеской встречи: «Мы играли с хоккеистами высшего уровня, настоящими профессионалами. Считаю, борьба была достойной. Но главное, что за ней наблюдали ребята. Такая практика проведения гала-матча в рамках открытия детского хоккейного турнира – это очень здорово для популяризации хоккея!».

Лучшим игроком «Легенд России» признан участник легендарной суперсерии СССР – Канада 1972 года, многократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин. Лучшим игроком в составе «Губернии» назван ветеран пермского клуба «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев. Приз ему вручил Дмитрий Махонин.

Врио губернатора подчеркнул, что в Пермском крае развитию хоккея уделяется особое внимание. В этом году хоккей включен в список базовых видов спорта. Сегодня в регионе им занимается около 6 тысяч человек, из которых 5 тысяч – дети. Отделения хоккея краевой Академии игровых видов спорта открыты в шести территориях: Перми, Краснокамске, Чайковском, Губахе, Красновишерске и Александровске. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры.

В Пермском крае работают 11 ледовых арен, еще одна строится в Соликамске, в планах – возведение универсального дворца спорта на 10,5 тысячи зрителей в столице Прикамья, который можно будет использовать и под хоккей, рассказал Дмитрий Махонин. Большое внимание уделяется и развитию дворового хоккея, продолжил врио губернатора: «В этом году отремонтировано 4 хоккейных коробки – все за счет средств частных инвесторов. Еще одна ледовая площадка построена в п. Елово за счет средств фонда Тимченко. Именно такие объекты шаговой доступности являются основными центрами развития клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Уверен, в ближайшие 3-4 года в Пермском крае нас ждет прорыв в хоккее».
© Вечерние ведомости
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