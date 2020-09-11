Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,01

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Самому молодому инфицированному, которого выявили за предыдущие сутки, 30 лет, а самому взрослому - 91 год.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 2 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8511. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 10 сентября – 0,99).Из 57 новых инфицированных – 21 мужчина, 36 женщин. Среди них: младше 45 лет – 9 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.