В Пермском крае выявлено 57 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 11 сентября за сутки в Прикамье подтверждено 57 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 8511.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 5933 прикамца. Три человека умерли: двое от COVID-19, один от других причин.
В России за сутки зафиксировано 5504 случая коронавируса, всего их стало 1 051 874.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 5933 прикамца. Три человека умерли: двое от COVID-19, один от других причин.
В России за сутки зафиксировано 5504 случая коронавируса, всего их стало 1 051 874.
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