В выходные в Перми немного потеплеет
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, пасмурно. Сегодня, 11 сентября, днем в Перми возможен дождь, температура воздуха не поднимется.
Завтра столбик термометра покажет 12°C, вероятны осадки. В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до 15°C. Такая же температура, по предварительным прогнозам, ожидается в понедельник.
Завтра столбик термометра покажет 12°C, вероятны осадки. В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до 15°C. Такая же температура, по предварительным прогнозам, ожидается в понедельник.
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