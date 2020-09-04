В выходные в Перми немного потеплеет

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Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, пасмурно. Сегодня, 11 сентября, днем в Перми возможен дождь, температура воздуха не поднимется.Завтра столбик термометра покажет 12°C, вероятны осадки. В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до 15°C. Такая же температура, по предварительным прогнозам, ожидается в понедельник.