Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края

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В Прикамье началось голосование на выборах губернатора региона. В числе первых принял участие в голосовании врио губернатора Дмитрий Махонин.«Сегодня день голосования, и регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку, - прокомментировал Дмитрий Махонин. - Поэтому очень важно прийти и проголосовать за того кандидата, кого тот или иной житель Пермского края считает достойным быть губернатором. Я свой выбор сделал. Надеюсь, что буду не один в своем выборе. И надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили в последние месяцы».