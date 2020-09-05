За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Пермского края

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (34), еще 7 случаев зафиксировано в Бардымском округе, 4 - в Краснокамске. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском районе и Соликамске. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 9 территориях края: Березниках, Чайковском, Добрянке, Лысьве, ЗАТО Звездный, Кунгурском районе, Октябрьском, Суксуне и в Чусовом.Всего в Пермском крае выявлено 8454 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.