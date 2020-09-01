Дмитрий Махонин: «Для оказания квалифицированной медпомощи в Октябрьском будет построен лечебный корпус»

16.26 Четверг, 10 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 10 сентября, в ходе рабочей поездки в Октябрьский городской округ врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин посетил центральную районную больницу (ЦРБ). Медучреждение обслуживает более 28 тыс. жителей, в том числе почти 7 тыс. детей.

Три года назад Октябрьская больница подключилась к региональной программе «Новая поликлиника». За это время в ЦРБ был проведен ремонт зон ожидания детской и взрослой поликлиник, санузлов, открыт буфет. Все помещения и подъезды медучреждения были оборудованы приспособлениями для маломобильных пациентов, включая мам с колясками. Всего на эти цели было направлено более 7,5 млн руб., из которых 6,4 млн руб. – средства краевого бюджета.

«Поликлиника в Октябрьском хорошая. Сами пациенты это отмечают. Жители сказали, что им в ней комфортно, приятно получать медпомощь в таких удобных условиях. Но поликлиника – лишь часть ЦРБ. Она состоит из пяти зданий. Это и дневной стационар, и круглосуточный стационар на 87 коек. Для развития последнего требуется построить новое здание, либо отремонтировать действующие строения. Для рационального использования территории больницы и оказания квалифицированной медпомощи населению сегодня приняли решение возводить новый лечебный корпус в Октябрьском», – отметил Дмитрий Махонин.

Как отметила главный врач Октябрьской ЦРБ Тамара Угринова, современный больничный корпус объединит в себе поликлинику и стационар. Старые здания в дальнейшем будут снесены. Благодаря этому территория медучреждения уменьшится, и вместе с этим снизятся затраты на коммунальные услуги и налоги. Это позволит повысить эффективность расходования бюджета на содержание больницы. Сэкономленные средства будут направлены на развитие ЦРБ.

Планируется, что новый корпус Октябрьской больницы будет соединен с основным зданием переходом. По предварительным расчетам, общая стоимость проекта составит более 300 млн руб.

Отметим, за последние годы в Октябрьском городском округе построено и введено 5 ФАПов, приведены в порядок ключевые объекты здравоохранения. Только в этом году на сферу здравоохранения в округе направлено порядка 12,4 млн руб., из них 11,9 млн руб. – из краевого бюджета. Эти средства, в том числе, направлены на строительство трех ФАПов в селах Атнягузи, Леун, и Тюинск. Они будут введены в эксплуатацию уже этой осенью. В этом году за счет средств краевого бюджета был также приобретен инкубатор для новорожденных, ведется разработка проектно-сметной документации на монтаж газовой котельной для поликлиники и стационара (на эти цели направлено порядка 3 млн руб.).

Напомним, сейчас в адресную инвестиционную программу Пермского края включено 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. География строительства крупных объектов здравоохранения широкая – здания возводятся в Перми, Гамово, Савино, Кудымкаре, Чердыни и других муниципалитетах края. Полный список объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе».

В этом году на развитие медицины будет направлено 59 млрд руб., включая средства на закупку оборудования, оснащение ФАПов и сельских амбулаторий, обновление автопарка скорой медицинской помощи.
© Вечерние ведомости
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