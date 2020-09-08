Открыта регистрация на Кросс нации-2020
Пермский край: новости дня
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет более чем в 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие более 13,5 тыс. человек. Зарегистрироваться на участие в кроссе можно до 18 сентября.
19 сентября в Пермском крае пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Это самый массовый и масштабный осенний праздник спорта в России. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.
В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет более чем в 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие более 13 500 человек.
В Перми старт будет дан на лыжной базе «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2. Маршрут будет проходить в лесном массиве на территории лыжной базы «Динамо».
К участию в соревновании допускаются жители Российской Федерации и иностранных государств. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии медицинской справки, участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Кросс нации проводится для привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.
19 сентября в Пермском крае пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Это самый массовый и масштабный осенний праздник спорта в России. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.
В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет более чем в 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие более 13 500 человек.
В Перми старт будет дан на лыжной базе «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2. Маршрут будет проходить в лесном массиве на территории лыжной базы «Динамо».
К участию в соревновании допускаются жители Российской Федерации и иностранных государств. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии медицинской справки, участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Кросс нации проводится для привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.
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