Реконструкция системы водоснабжения Краснокамска проведена на 30%

15.31 Четверг, 10 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Краснокамске активно продолжается реконструкция системы водоснабжения в рамках мероприятий нацпроекта «Экология», направленных на улучшение качества питьевой воды. Подрядной организацией выполнены работы по замене сетей водовода в микрорайонах Рейд и Заводской. Ведутся работы по обустройству новых водоводов в микрорайоне Матросово. На сегодня подрядчик выполнил прокладку 10 км сетей, обновил насосное оборудование и подготовил резервуары для приема чистой воды. В общей сложности в Краснокамске реконструируют 30 км распределительных сетей. Таким образом, на сегодня реконструкция системы водоснабжения Краснокамска проведена на 30%. Все работы планируется завершить в следующем году.

На эти цели из краевого бюджета Краснокамск получил около 140 млн руб. Еще более 100 млн на «замену трубопроводов» заложено в инвестиционной программе МУП «Водоканал». «Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). В результате 57 тыс. жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду», – отметил заместитель министра ЖКХ Иван Денисов. Ход работ по срокам и применяемым материалам находится на постоянном контроле министерства.

Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов Пермского края. После реализации проекта на территории Прикамья качество снабжения питьевой водой улучшится для 470 тыс. жителей края. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 млрд руб.

Напомним, национальный проект «Чистая вода», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется на территории Пермского края с 2019 года. На сегодняшний день уже запущен в работу новый водовод по ул. Кировоградской в Перми. Запуск водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска. Протяженность новой ветки питающего водовода составила более 4 км, она проходит по ул. Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке между улицами Сысольской и Липатова. Комплекс работ по строительству нового водовода в Краснокамске и переоборудование городских сетей позволит подготовить Краснокамск к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС).
© Вечерние ведомости
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