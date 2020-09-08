Больше половины заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 60 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 56 человек проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8454. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 9 сентября – 0,98).Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.