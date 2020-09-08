В Прикамье зафиксировано 60 случаев коронавируса

© Вечерние ведомости

На 10 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 60 случаев COVID-19, общее количество достигло 8454.Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 5890 инфицированных. Четыре человека умерли: трое от коронавируса (всего 230), один от сопутствующих заболеваний (всего 135).В России за сутки подтверждено 5363 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 1 046 370.