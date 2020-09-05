В Пермском крае на сэкономленные средства нацпроекта отремонтируют еще 13 дорог

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Семь дополнительных дорог будут отремонтированы в Перми, еще три — региональные дороги и по одной в Краснокамске, Добрянке и Пермском районе.В ходе реализации в 2020 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Пермский край сэкономил более 280 млн руб. Это деньги, оставшиеся после проведения в начале года торгов по основным объектам нацпроекта. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина эти средства будут направлены на ремонт дополнительных участков дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации.Больше всего дорог в рамках экономии будет отремонтировано в «ядре» агломерации – Перми. Здесь дополнительно приведут в порядок 7 участков улиц общей протяженностью 4,5 км. Это улицы Пермская, Тихая, Трясолобова, Верхнемуллинская, Сестрорецкая, Мелитопольская и Малая Ямская.Улица Пермская (Ленинский район) будет отремонтирована на участке от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда». Протяженность обновленного полотна составит 220 метров. Ремонт будет проводиться комплексно – с обустройством тротуаров, установкой барьерного ограждения и бортового камня. Аукцион на ремонт был объявлен 21 августа. Примерная стоимость контракта составит 10 млн руб.Благодаря экономии обновятся две улицы в Свердловском районе – Тихая и Малая Ямская.Улицу Тихую по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина отремонтируют на участке от ул. Николая Островского до спортивной базы «Летающий лыжник». Глава Прикамья подчеркнул, что подойти к ремонту необходимо комплексно: сделать не только проезжую часть, но и тротуары и парковку, подсыпать проезды к гаражам, расположенным рядом со спорткомплексом. «Удобно должно быть всем – спортсменам, пешеходам, автовладельцам», – добавил Дмитрий Махонин. Торги по ремонту ул. Тихой были объявлены 24 августа. Ориентировочная стоимость контракта составит 30,2 млн руб.Улица Малая Ямская будет обновлена на участке от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького. Протяженность нового асфальта составит 200 метров. Торги по ремонту были объявлены 24 августа. Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн руб.Будет приведена в порядок и ул. Верхнемуллинская в Перми. Ее обновят на участке от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района. Новый асфальт уложат на участке в 1,17 км. Торги по этому объекту объявлены 24 августа.Еще три улицы по нацпроекту обновят в Орджоникидзевском районе – Сестрорецкую, Мелитопольскую и Трясолобова. Ул. Сестрорецкая будет отремонтирована от ул. Евгения Пузырева до ул. Бумажников (протяженность 680 метров), ул. Мелитопольская – от ул. Писарева до ул. Гайвинской (480 метров), ул. Трясолобова – на участке от примыкания к ул. 1-й Палубной до клуба им. Златогорского. Аукционы на ремонт этих трех улиц также были объявлены 24 августа. Примерная стоимость их ремонта составит суммарно 53,3 млн руб.В рамках экономии будут дополнительно отремонтированы три региональные дороги: участок шоссе Космонавтов, участок Восточного обхода и трассы Голдыри – Орда – Октябрьский. Протяженность последнего участка 24,5 км. Здесь обновляют асфальт и убирают пучинистые участки. Подрядчик ООО «АБЗ№ 1» уже завершил работы на 55%. Срок сдачи дороги по контракту – 30 октября. Также в перечень объектов экономии входят уже готовые на сегодняшний день объекты – участок Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы) протяженностью 5,5 км и шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку) длиной 1,1 км.Дополнительные объекты отремонтируют и в других муниципалитетах. Так, в Пермском районе это будет участок «Пермь – Троица – Сылва» протяженностью 2,6 км. Это ул. Большевистская в п. Сылва, ведущая к железнодорожной станции Куликовка. Она будет отремонтирована от отворота на п. Сылва до ул. Мичурина. Здесь заменят асфальт, установят две новые остановки и отремонтируют уже существующие. Контракт с подрядчиком (ООО «ДСК «Магистраль») был заключен 7 сентября. Стоимость ремонта составит 17 млн руб.В Краснокамском городском округе в рамках экономии приведут в порядок часть ул. Шоссейной – от ост. Мясокомбинат до р. Суздалька. Это еще 870 метров нового асфальта. Ранее улица в рамках нацпроекта была отремонтирована от ул. Школьной до ост. Мясокомбинат. Ее подрядчик сдал еще в июне.В Добрянке дополнительно отремонтируют ул. Советскую. Длина участка – 100 метров. Также в рамках нацпроекта в этом году там обновятся улицы Комсомольская и Трудовая. Протяженность нового асфальта на всех трех объектах составит 1,16 км.