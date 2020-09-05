В Пермском крае на сэкономленные средства нацпроекта отремонтируют еще 13 дорог

12.28 Четверг, 10 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Семь дополнительных дорог будут отремонтированы в Перми, еще три — региональные дороги и по одной в Краснокамске, Добрянке и Пермском районе.

В ходе реализации в 2020 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Пермский край сэкономил более 280 млн руб. Это деньги, оставшиеся после проведения в начале года торгов по основным объектам нацпроекта. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина эти средства будут направлены на ремонт дополнительных участков дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации.

Больше всего дорог в рамках экономии будет отремонтировано в «ядре» агломерации – Перми. Здесь дополнительно приведут в порядок 7 участков улиц общей протяженностью 4,5 км. Это улицы Пермская, Тихая, Трясолобова, Верхнемуллинская, Сестрорецкая, Мелитопольская и Малая Ямская.

Улица Пермская (Ленинский район) будет отремонтирована на участке от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда». Протяженность обновленного полотна составит 220 метров. Ремонт будет проводиться комплексно – с обустройством тротуаров, установкой барьерного ограждения и бортового камня. Аукцион на ремонт был объявлен 21 августа. Примерная стоимость контракта составит 10 млн руб.

Благодаря экономии обновятся две улицы в Свердловском районе – Тихая и Малая Ямская.

Улицу Тихую по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина отремонтируют на участке от ул. Николая Островского до спортивной базы «Летающий лыжник». Глава Прикамья подчеркнул, что подойти к ремонту необходимо комплексно: сделать не только проезжую часть, но и тротуары и парковку, подсыпать проезды к гаражам, расположенным рядом со спорткомплексом. «Удобно должно быть всем – спортсменам, пешеходам, автовладельцам», – добавил Дмитрий Махонин. Торги по ремонту ул. Тихой были объявлены 24 августа. Ориентировочная стоимость контракта составит 30,2 млн руб.

Улица Малая Ямская будет обновлена на участке от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького. Протяженность нового асфальта составит 200 метров. Торги по ремонту были объявлены 24 августа. Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн руб.

Будет приведена в порядок и ул. Верхнемуллинская в Перми. Ее обновят на участке от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района. Новый асфальт уложат на участке в 1,17 км. Торги по этому объекту объявлены 24 августа.

Еще три улицы по нацпроекту обновят в Орджоникидзевском районе – Сестрорецкую, Мелитопольскую и Трясолобова. Ул. Сестрорецкая будет отремонтирована от ул. Евгения Пузырева до ул. Бумажников (протяженность 680 метров), ул. Мелитопольская – от ул. Писарева до ул. Гайвинской (480 метров), ул. Трясолобова – на участке от примыкания к ул. 1-й Палубной до клуба им. Златогорского. Аукционы на ремонт этих трех улиц также были объявлены 24 августа. Примерная стоимость их ремонта составит суммарно 53,3 млн руб.

В рамках экономии будут дополнительно отремонтированы три региональные дороги: участок шоссе Космонавтов, участок Восточного обхода и трассы Голдыри – Орда – Октябрьский. Протяженность последнего участка 24,5 км. Здесь обновляют асфальт и убирают пучинистые участки. Подрядчик ООО «АБЗ№ 1» уже завершил работы на 55%. Срок сдачи дороги по контракту – 30 октября. Также в перечень объектов экономии входят уже готовые на сегодняшний день объекты – участок Восточного обхода (от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы) протяженностью 5,5 км и шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку) длиной 1,1 км.

Дополнительные объекты отремонтируют и в других муниципалитетах. Так, в Пермском районе это будет участок «Пермь – Троица – Сылва» протяженностью 2,6 км. Это ул. Большевистская в п. Сылва, ведущая к железнодорожной станции Куликовка. Она будет отремонтирована от отворота на п. Сылва до ул. Мичурина. Здесь заменят асфальт, установят две новые остановки и отремонтируют уже существующие. Контракт с подрядчиком (ООО «ДСК «Магистраль») был заключен 7 сентября. Стоимость ремонта составит 17 млн руб.

В Краснокамском городском округе в рамках экономии приведут в порядок часть ул. Шоссейной – от ост. Мясокомбинат до р. Суздалька. Это еще 870 метров нового асфальта. Ранее улица в рамках нацпроекта была отремонтирована от ул. Школьной до ост. Мясокомбинат. Ее подрядчик сдал еще в июне.

В Добрянке дополнительно отремонтируют ул. Советскую. Длина участка – 100 метров. Также в рамках нацпроекта в этом году там обновятся улицы Комсомольская и Трудовая. Протяженность нового асфальта на всех трех объектах составит 1,16 км.
© Вечерние ведомости
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